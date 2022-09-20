ВСУ показали, как уничтожают оккупантов с помощью артсистем 1950-х годов

«Одна из механизированных бригад» Вооруженных Сил Украины получила пушки М-46 калибра 130 мм, и при боевой работе артиллеристы бригады уже ликвидировали из этих пушек «около 17-18» целей оккупантов, не считая уничтоженной и подбитой техники армии рф*.

Об этом пишет АрмияInform.

Это может быть подтверждением информации от некоторых СМИ о том, что Хорватия в середине августа 2022 передала ВСУ «минимум 15» советских пушек М-46 калибра 130 мм, и такого количества артсистем могло вполне хватить на формирование батарейного комплекта для одной из украинских бригад.

На первый взгляд, М-46 – это не то оружие, которым можно похвастаться, потому что эта пушка производилась еще в 1951-1971 годах во времена Советского Союза, и даже сама Хорватия отказалась от таких артсистем из-за несоответствия калибра 130 мм стандартизации НАТО. Но с другой стороны, практика уже показала, что, если подобрать грамотный экипаж и новые боеприпасы под мягко говоря не новую артсистему, то и в условиях 2022 М-46 может быть эффективным оружием, пишут эксперты Defense Express.

Как указывают эксперты, полученные от Хорватии М-46 имеют лишь один ощутимый недостаток – ствол нужно чистить после каждого выстрела, и это при том, что стрелять приходится интенсивно, так как россияне пытаются продвигаться вперед, несмотря на большие потери от огня ВСУ.

Стандартные цели для «хорватских» М-46 – участки леса, окопы и блиндажи, артиллерийские системы и другая боевая техника противника. «Работают» как по квадратам, так и по единичным целям. Самая «памятная» уничтоженная цель — САУ «Нона-С» россиян, которую удалось поразить с первого выстрела.

Для стрельбы используются снаряды как «советского» наследия, так и современного производства, в том числе на мощностях Хорватии и других стран Запада. Качественные снаряды дают и высокий результат стрельбы: в одном из эпизодов украинские артиллеристы попали из М-46 на дальность до 37 км, при паспортной дальности огня до 27 км.

Ранее редакция информировала, что Зеленский показал, во что россияне превратили процветающий украинский город: боль и разруха.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!