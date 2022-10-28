СБУ показала, как украинские военные забросали гранатами российскую станцию ​​РЭБ «Силок-01»

РЭБ «Силок» якобы должно влиять на каналы управления, телеметрии и связь беспилотника. Точные характеристики комплекса неизвестны.

Военные контрразведчики СБУ из беспилотника забросали гранатами российскую антидроновую станцию ​​»Силок-01″.

Служба безопасности Украины сообщила, что отработали бойцы из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ.

Украинские контрразведчики обнаружили тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы в одном из разрушенных домов Донецкой области.

На российский комплекс Силок-01 украинские бойцы с беспилотника сбросили несколько 40-миллиметровых гранат M430A1 HEDP. На видео не фиксируется прямых попаданий, предположительно части систем комплекса получили повреждения от осколков и комплекс этим был выведен из строя.

РЭБ «Силок» якобы должно влиять на каналы управления, телеметрии и связь беспилотника. Точные характеристики комплекса неизвестны.

Производителем комплекса «Силок-01» заявлено, что он автоматически обнаруживает беспилотники, сам определяет их координаты и подавляет на разных диапазонах рабочих частот.

Этот комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами впервые был представлен на военно-техническом форуме Армия-2018 на Свердловском полигоне в Екатеринбурге.

Комплекс радиоподавления Силок-01 должен обеспечивать защиту пунктов управления от несанкционированного входа в зону прикрытия радиоуправляемых авиационных аппаратов.

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