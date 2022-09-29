ВСУ показали «музейный» миномет М-240 для уничтожения оккупантов на юге Украины

В современных условиях такой миномет можно использовать только тогда, когда враг не способен вести контрбатарейную борьбу.

В открытом доступе появилось фото, которое указывает на то, что одно из подразделений Вооруженных Сил Украины использует для стрельбы по российским оккупантам миномет М-240 калибра 240 мм.

Эту артсистему можно в буквальном смысле назвать «музейной», потому что до сих пор М-240 можно было встретить в Украине скорее как экспонат музея или как «пособие» в учебных центрах ВСУ. Были ли минометы на базах хранения ВСУ – данных в открытом доступе нет. Серийное производство М-240 происходило в 1951-1958 годах, всего было произведено 329 экземпляров.

По мере поступления самоходных минометов «Тюльпан», армия СССР постепенно отказывалась от М-240. Поэтому минометы этого типа армия рф* также официально сняла с вооружения, М-240 остается в строю только армий Ирака и режима Башара Асада в Сирии.

Как пишет Defense Express, нюанс в том, что крупнокалиберный миномет М-240 имеет «паспортную» дальность стрельбы всего до 10 км, темп стрельбы – всего 1 выстрел в минуту, а заряжать эту артсистему нужно именно из дульной части.

Вести стрельбу из М-240 можно только при условии, что противник в принципе не может вести контрбатарейную борьбу, отмечают эксперты.

Ранее Курсор писал, что в россии объявили в розыск первых уклонистов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!