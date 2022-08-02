ВСУ показали видео с атакой мощного дрона-камикадзе

На видео от 28-й бригады ВСУ зафиксировано использование достаточно мощного дрона-камиказдзе со специфической траекторией атаки.

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода выложила видео с применением неназванного дрона-камикадзе.

«Во взаимодействии мобильной группой Курта 28 омбр со спецназначенцами, был применен дрон-камикадзе. Результат 2 — 200-х, 3 — 300-х. По остаткам личного состава противника был доработан минометом 82мм», — говорится в сообщении.

ВСУ активно используют на войне секретные дроны-камикадзе Phoenix Ghost. В результате попадания украинским военным удалось ликвидировать двух военнослужащих армии РФ и еще троих ранить. Уже после работы дрона-камикадзе позиции россиян ВСУ атаковали 82-мм пулеметом. pic.twitter.com/iBfagxoVP1 — alexxbezz (@alexxbezz) August 2, 2022

На самом видео можно увидеть дрон-камикадзе, который был использован для удара. Учитывая цвет, аэродинамическую форму и мощность взрыва, можно сразу исключить Switchblade, пишут эксперты Defense Express.

Возможно, на видео попал именно Phoenix Ghost, так как размер дрона вполне подпадает под имеющееся описание, составленное из разрозненных данных, за исключением того, что он был применен против живой силы противника:

дрон предназначен для уничтожения целей со средним уровнем бронирования

схожий со Switchblade

может взлетать вертикально

разрабатывался по заказу воздушных сил США

время полета – около 6 часов

оснащен инфракрасной камерой

он разрабатывался с учетом того, что Пентагон увидел на Донбассе еще до 24 февраля 2022 года

стоимость около 164 тысяч долларов

Эксперты военного портала отмечают, что есть еще один вариант: польский Warmate, также активно использующийся ВСУ, который к тому же имеет специализированную термобарическую боевую часть.

Но его особенность в том, что он имеет неподвижную камеру и поэтому имеет достаточно пологую траекторию атаки, чтобы оператор мог наводить дрон на цель. А на видео от 28-й бригады неизвестный дрон-камикадзе совершает довольно крутое пике для удара по цели, отмечают эксперты.

Еще напомним, что россияне заставили пленного украинского военного прокомментировать теракт в Еленовке.

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