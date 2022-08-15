ВСУ ударили по «вагнеровцам» из HIMARS: появились новые подробности

Согласно первым официальным сообщениям об ударе Вооруженных Сил Украины по «штабу» российской так называемой «частной военной компании Вагнер» (также известная как «Лига») в Попасной, ликвидировано около 100 наемников. Среди них — непосредственные предводители формирования, но уничтожить руководителя «вагнеровцев» Пригожина не удалось.
Такие детали сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время телемарафона.
«Пока дополнительные детали не будем озвучивать, но более 100 вагнеровцев из руководящего состава погибло… К сожалению, именно по поводу «повара» [Пригожин занимался организацией питания кремлевской верхушки — ред], то, наверное, такой замечательной новости не будет. Однако заместителей убили – да», — сообщил Сергей Гайдай.
Отметим, что вчера появилась информация об ударе по «штабу» «Вагнера» в захваченной Попасной, в результате чего он был полностью уничтожен.
Ранее мы писали, что в Харьковской области подразделение «Азов» уничтожило контрольно-наблюдательный пункт войск рф*, а также склад с боеприпасами. Яркие кадры смотрите здесь.