ВСУ ударили по «вагнеровцам» из HIMARS: появились новые подробности

В результате удара по «штабу» ППК «Вагнер» ВСУ уничтожили более 100 российских наемников.

Согласно первым официальным сообщениям об ударе Вооруженных Сил Украины по «штабу» российской так называемой «частной военной компании Вагнер» (также известная как «Лига») в Попасной, ликвидировано около 100 наемников. Среди них — непосредственные предводители формирования, но уничтожить руководителя «вагнеровцев» Пригожина не удалось.

Такие детали сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время телемарафона.

«Пока дополнительные детали не будем озвучивать, но более 100 вагнеровцев из руководящего состава погибло… К сожалению, именно по поводу «повара» [Пригожин занимался организацией питания кремлевской верхушки — ред], то, наверное, такой замечательной новости не будет. Однако заместителей убили – да», — сообщил Сергей Гайдай.

Наслідки вчорашнього прильоту по базі «вагнерівців» pic.twitter.com/BJxVGMeNnE — Breaking News (@BreakinNewsUA) August 15, 2022

Отметим, что вчера появилась информация об ударе по «штабу» «Вагнера» ​​в захваченной Попасной, в результате чего он был полностью уничтожен.

Ранее мы писали, что в Харьковской области подразделение «Азов» уничтожило контрольно-наблюдательный пункт войск рф*, а также склад с боеприпасами. Яркие кадры смотрите здесь.