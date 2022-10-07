ВСУ в Херсонской области захватили новейший российский бронеавтомобиль: опубликованы фото

В рф говорят, что обновленную версию улучшили с учетом опыта войны в Украине.

В ходе деоккупации Херсонской области украинские военные захватили новейший российский бронеавтомобиль АМН-590951.

Фото трофейной автотехники были опубликованы в соцсетях.

влітку презентований на кацапській виставці"армия -2022"оновлений бронеавтомобіль"ВПК-Урал"АМН-590951,вже є на озброєнні ЗСУ.

Автомобіль має захист двигуна і кулеметника.

Запас ходу до 1000 км,кліренс 400мм,авто здатне витримувати підрив до 6 кг тротилу. Розрахований на 9 чол. pic.twitter.com/932TJY2zau — Иво Бобул (@234833jenya) October 6, 2022

Многоцелевой бронеавтомобиль российского производства впервые представили широкой публике на российском военном форуме «Армия» в августе этого года.

Трофейный АМН-590951 является фактически усовершенствованной версией бронеавтомобиля «ВПК-Урал», который был представлен в 2019 году.

В рф говорят, что обновленную версию улучшили с учетом опыта войны в Украине.

Модернизированная машина получила дополнительную защиту двигателя, а ее корпус имеет противошаровую и противоосколочную защиту.

Бронеавтомобиль может перевозить одновременно до 9 человек.

Ранее Курсор писал, что ВСУ освободили село в Херсонской области и оказалось, что армия рф жила вместе со свиньями.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!