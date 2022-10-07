ВСУ в Херсонской области захватили новейший российский бронеавтомобиль: опубликованы фото

В ходе деоккупации Херсонской области украинские военные захватили новейший российский бронеавтомобиль АМН-590951.
Фото трофейной автотехники были опубликованы в соцсетях.
Многоцелевой бронеавтомобиль российского производства впервые представили широкой публике на российском военном форуме «Армия» в августе этого года.
Трофейный АМН-590951 является фактически усовершенствованной версией бронеавтомобиля «ВПК-Урал», который был представлен в 2019 году.
В рф говорят, что обновленную версию улучшили с учетом опыта войны в Украине.
Модернизированная машина получила дополнительную защиту двигателя, а ее корпус имеет противошаровую и противоосколочную защиту.
Бронеавтомобиль может перевозить одновременно до 9 человек.
Ранее Курсор писал, что ВСУ освободили село в Херсонской области и оказалось, что армия рф жила вместе со свиньями.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!