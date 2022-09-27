ВСУ вооружились трофейными российскими танками Т-62: опубликовано видео

Во время боевых действий на территории Украины оккупанты потеряли много техники, поэтому армия страны-агрессора вспомнила об устаревших танках.

ВСУ вооружились трофейными российскими танками Т-62.

Видео с техникой противника опубликовали в соцсетях.

По меньшей мере, один трофейный Т-62М украинские военные используют на Херсонщине.

Бойцы Сил обороны не в первый раз захватывают танки Т-62, принадлежащие оккупационным войскам рф*.

В этом месяце в ВСУ попал один такой относительно невредимый танк.

В рф Т-62 недавно находились на хранении, но во время боевых действий на территории Украины оккупанты потеряли много техники, поэтому армия страны-агрессора вспомнила об устаревших танках. Они поступили в комплектацию резервных батальонно-тактических групп, которые формировались для отправки на войну в Украине.

Первые сообщения об отправке в Украину танков Т-62М и Т-62МВ появились в мае этого года.

Еще летом украинским военным удалось уничтожить несколько единиц танков Т-62 россиян.

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