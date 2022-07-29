ВСУ впервые показали боевую работу M270 по армии рф: обнародовано видео

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный опубликовал видео, которое впервые показывает боевую работу ракетных систем M270 по российским военным.
От какой именно страны были получены эти MLRS – Великобритании или Германии, в видео не раскрывается.
Тем не менее мы можем увидеть, что на одной M270, запечатленной на видео, было заряжено 6 из 12 возможных ракет – за ночь одна такая машина может выполнить сразу две полноценных огневых задачи.
На этом видео мы можем увидеть также бронемашину, похожую на британский гусеничный бронетранспортер FV103 Spartan. Возможно, это – командно-штабная машина FV105 Sultan, оснащенная в частности системами защиты от оружия массового поражения, или переоборудованный базовый «Спартан», пишут эксперты Defense Express.
Очевидно, что в данном случае роль КШМ на базе FV103 Spartan – это получать и передавать целеуказание для стрельбы из M270 по армии рф, указывают эксперты.
Напомним, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по складам боеприпасов военных рф во временно оккупированных Иловайске Донецкой области и Брилевке Херсонской области.
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