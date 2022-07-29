ВСУ впервые показали боевую работу M270 по армии рф: обнародовано видео

Кроме MLRS, украинские защитники получили специфическую машину для лучшей точности стрельбы по российской армии. Смотрите видео ниже.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный опубликовал видео, которое впервые показывает боевую работу ракетных систем M270 по российским военным.



От какой именно страны были получены эти MLRS – Великобритании или Германии, в видео не раскрывается.

Тем не менее мы можем увидеть, что на одной M270, запечатленной на видео, было заряжено 6 из 12 возможных ракет – за ночь одна такая машина может выполнить сразу две полноценных огневых задачи.

На этом видео мы можем увидеть также бронемашину, похожую на британский гусеничный бронетранспортер FV103 Spartan. Возможно, это – командно-штабная машина FV105 Sultan, оснащенная в частности системами защиты от оружия массового поражения, или переоборудованный базовый «Спартан», пишут эксперты Defense Express.

Очевидно, что в данном случае роль КШМ на базе FV103 Spartan – это получать и передавать целеуказание для стрельбы из M270 по армии рф, указывают эксперты.

Напомним, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по складам боеприпасов военных рф во временно оккупированных Иловайске Донецкой области и Брилевке Херсонской области.

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