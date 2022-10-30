ВСУ впервые за войну уничтожили целую батарею из САУ «Мста-С»: журналист показал видео

В Луганской области в освобожденном населенном пункте обнаружили потерянную россиянами батарею артиллерийских установок МСТА-С.
Кадры с этими установками в Новолюбовке показал украинский журналист Юрий Бутусов.
«Впервые в войне ВСУ уничтожили целую батарею из 5 САУ 152 мм Мста-С в селе Луганской области», – рассказал журналист.
По меньшей мере, 4 самоходных артиллерийских установок были полностью уничтожены.
Одна МСТА-С получила серьезные повреждения и, вероятно, она будет разобрана на запчасти.
Как пишет Милитарный, исходя из остатков артиллерийских установок, украинские силы, вероятно, уничтожили МСТА-С российской модернизации, имеющие обозначение 2С19М2.
Модернизированная 152-мм самоходная гаубица 2С19М2 стала более быстрой и более маневренной.
Особое внимание при модернизации изделия уделялось работе по повышению надежности установки для сохранения статуса основной боевой системы.
По информации производителя улучшены следующие тактико-технические характеристики 2С19М2:
- увеличена прицельная скорострельность до 10 выстрелов в минуту;
- улучшенная точность наведения;
- реализованный режим огневого налета одной установкой;
- снижена заметность в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах;
- установленный кондиционер;
- улучшенные эксплуатационные характеристики
В модернизированных гаубицах установлена новая автоматизированная система управления огнем, а также возможность применения цифровых электронных карт.
Напомним, что недавно украинские военные освободили поселок Невское и Новолюбовка в Луганской области от российских оккупантов.
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