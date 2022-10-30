ВСУ впервые за войну уничтожили целую батарею из САУ «Мста-С»: журналист показал видео

По меньшей мере, 4 самоходных артиллерийских установок были полностью уничтожены.

В Луганской области в освобожденном населенном пункте обнаружили потерянную россиянами батарею артиллерийских установок МСТА-С.

Кадры с этими установками в Новолюбовке показал украинский журналист Юрий Бутусов.

«Впервые в войне ВСУ уничтожили целую батарею из 5 САУ 152 мм Мста-С в селе Луганской области», – рассказал журналист.

По меньшей мере, 4 самоходных артиллерийских установок были полностью уничтожены.

Одна МСТА-С получила серьезные повреждения и, вероятно, она будет разобрана на запчасти.

Как пишет Милитарный, исходя из остатков артиллерийских установок, украинские силы, вероятно, уничтожили МСТА-С российской модернизации, имеющие обозначение 2С19М2.

Модернизированная 152-мм самоходная гаубица 2С19М2 стала более быстрой и более маневренной.

Особое внимание при модернизации изделия уделялось работе по повышению надежности установки для сохранения статуса основной боевой системы.

По информации производителя улучшены следующие тактико-технические характеристики 2С19М2:

увеличена прицельная скорострельность до 10 выстрелов в минуту;

улучшенная точность наведения;

реализованный режим огневого налета одной установкой;

снижена заметность в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах;

установленный кондиционер;

улучшенные эксплуатационные характеристики

В модернизированных гаубицах установлена ​​новая автоматизированная система управления огнем, а также возможность применения цифровых электронных карт.

Напомним, что недавно украинские военные освободили поселок Невское и Новолюбовка в Луганской области от российских оккупантов.

Как ранее писал Курсор, в Украине создали беспилотник Shark: что о нем известно.