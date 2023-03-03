ВСУ взорвали железнодорожный мост в Бахмуте: момент попал на видео

Согласно сообщениям СМИ, украинские силы взорвали железнодорожный мост в осажденном восточном городе Бахмут.

Видео взрыва, размещенное в социальных сетях и геолоцированное CNN, сегодня широко распространилось вместе с неподтвержденными сообщениями о том, что это был знак того, что Украина готовится уйти из города.

46-я бригада Украины, которая действует в городе, опровергла эти сообщения, заявив, что мост уже непригоден для использования.

Там заявили: «Мост, который сейчас показывают как доказательство того, что мы уходим, давно уже взорван. Те, кто в Бахмуте, это знают. Теперь это был просто контрольный выстрел. Не распространяйте панику. И да, там можно перейти реку без моста».

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