ВСУ захватили «диковинки» российской военной промышленности: опубликовано видео

В ходе успешных боевых действий бойцы Вооруженных Сил Украины захватили несколько комплектов станций РЭБ с индексом типа РП-377 — РП-377УВМ1Л «Лесочек», который предназначен для создания помех против радиоуправляемых фугасов и устанавливается на автомобильный транспорт и бронетехнику.

Видео было выложено в сеть бойцами и уже активно распространено.

По словам украинского бойца, комментирующего трофеи за кадром, оккупанты оставили все это на позиции с символическим названием «Москва». Кроме станций РЭБ, также трофеями стали несколько ПЗРК, ракеты к ПТРК, противотанковые гранатометы. Некоторое удивление у бойцов ВСУ вызвал бронежилет россиянина, который был без бронеплит.

Отметим, что станция РП-377 довольно редкая и скорее относится к «диковинкам» российской военной промышленности.

Ранее «Курсор» писал о том, что военный эксперт Петр Черник считает, что осенью будет сложно проводить наступательные операции, поэтому война между Украиной и рф немного «затихнет».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!