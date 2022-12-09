Выходцы из россии готовили теракт во Франции — СМИ

Полиция Франции задержала людей по подозрению в подготовке теракта на территории страны. Операция проводилась в Страсбурге.

Об этом сообщает Franceinfo.

Согласно данным спецслуцжб, главной целью террористов был знаменитый рождественский базар в департаменте Нижний Рейн. Арестованы семеро выходцев из россии* и Таджикистана. Они подозреваются в подготовке терактов.

Сообщается, что спецслужбы знали о пяти из них, так как они входили в списки тех, кто симпатизируют радикальному исламу. Двое других только недавно прибыли во Францию.

Ранее Курсор писал, что Франция обвинила россию в подкупе лидеров мнений. россия, реализуя свои амбиции, непублично финансирует некоторых французских лидеров мнений, которые распространяют ложные и вредные нарративы.

Наша редакция писала, что в Швеции поймали двух иранцев по подозрению в шпионаже в пользу россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!