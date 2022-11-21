Франция обвинила россию в подкупе лидеров мнений — СМИ

Президент Эммануэль Макрон обвинил россию в подпитке антифранцузской пропаганды в Африке для удовлетворения «хищнических» амбиций в неспокойных африканских странах, где Франция в последние годы потерпела военные неудачи и потеряла влияние.

Об этом сообщает Reuters.

«Это мнение поощряют другие, это политический проект. Я не глуп, многие лидеры мнений, иногда выступая в вашем эфире, получают деньги от россиян. Мы знаем их», — ответил Макрон на вопрос, не использует ли Франция свои исторические экономические и политические связи в бывших колониях для достижения своих интересов.

«Ряд держав, которые хотят распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы навредить Франции, навредить ее языку, посеять сомнения, но прежде всего преследуют определенные интересы», — добавил он.

Макрон также заявил, что москва ведет себя в Африке как «хищник».

«Достаточно только посмотреть на то, что происходит в Центральноафриканской Республике или где-нибудь еще, чтобы увидеть воплощение там российского проекта, когда Францию ​​отталкивают на обочину. Это — хищнический проект», — отметил Маркрон и добавил, что все эти действия реализуются «при содействии российской военной хунты».

Франция, бывшая колониальная держава в большей части Западной и Центральной Африки, имеет давние военные связи во всей франкоязычной Африке, а французские войска в течение десяти лет размещались в Мали в рамках контртеррористической операции.

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