Выпуск iPhone 14 под угрозой: Apple уже ощутила действие китайских санкций

Apple уже столкнулась с трудностями доставки комплектующих для анонсированных смартфонов iPhone 14.
Об этом сообщает издание PhoneArena.
В компании сообщили, что есть вероятность задержки выпуска новых телефонов Apple, презентация iPhone 14, скорее всего перенесут с начала осени.
Это вызвано обострением отношений между США и Китаем после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Apple уже ведет переговоры с Тайванем, но фанатам «яблочной» продукции стоит быть готовыми к переносу выпуска iPhone 14.
Эксперты пояснили, что ведущим поставщиком комплектующих Apple является тайваньская компания TSMC. В связи с введенными Китаем санкциями, уже задержана отправка деталей с завода TSMC на завод Pegatron, расположенный в китайском Сучжоу.
Apple рассматривает перенос производства гаджетов – одним из главных претендентов является Индия.
Компания крайне раздосадована геополитическими проблемами накануне выхода новой модели iPhoneВозможно будет принято решение отправки груза обратно, но поставщики получат штраф в 4000 юаней.
Ранее «Курсор» писал, что стало известно, когда Apple представит iPhone 14. iPhone 14, по прогнозам многих аналитиков, станет самым дорогим смартфоном в истории компании, а его презентация состоится уже через два месяца, в сентябре.
Редакция сообщала, что дистрибьютор Apple выделил для израильтян 2,4 млн шекелей: кто получит деньги. Компания iConGroup, которая является официальным дистрибьютором продукции Apple в Израиле, выплатит владельцам телефонов денежную компенсацию.