Выпуск iPhone 14 под угрозой: Apple уже ощутила действие китайских санкций

Выпуск нового iPhone 14 могут перенести из-за ответных мер Китая после визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Сейчас Apple ведет переговоры с Тайванем.

Apple уже столкнулась с трудностями доставки комплектующих для анонсированных смартфонов iPhone 14.

Об этом сообщает издание PhoneArena.

В компании сообщили, что есть вероятность задержки выпуска новых телефонов Apple, презентация iPhone 14, скорее всего перенесут с начала осени.

Это вызвано обострением отношений между США и Китаем после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Apple уже ведет переговоры с Тайванем, но фанатам «яблочной» продукции стоит быть готовыми к переносу выпуска iPhone 14.

Эксперты пояснили, что ведущим поставщиком комплектующих Apple является тайваньская компания TSMC. В связи с введенными Китаем санкциями, уже задержана отправка деталей с завода TSMC на завод Pegatron, расположенный в китайском Сучжоу.

Apple рассматривает перенос производства гаджетов – одним из главных претендентов является Индия.

Компания крайне раздосадована геополитическими проблемами накануне выхода новой модели iPhoneВозможно будет принято решение отправки груза обратно, но поставщики получат штраф в 4000 юаней.

Ранее «Курсор» писал, что стало известно, когда Apple представит iPhone 14. iPhone 14, по прогнозам многих аналитиков, станет самым дорогим смартфоном в истории компании, а его презентация состоится уже через два месяца, в сентябре.

Редакция сообщала, что дистрибьютор Apple выделил для израильтян 2,4 млн шекелей: кто получит деньги. Компания iConGroup, которая является официальным дистрибьютором продукции Apple в Израиле, выплатит владельцам телефонов денежную компенсацию.