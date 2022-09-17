Выскочил из очереди: возле гроба с Елизаветой II задержали мужчину

Инцидент произошел во время публичной прощальной церемонии с королевой Великобритании Елизаветой II в Вестминстерском дворце.

Сотрудники лондонской полиции задержали мужчину, коснувшегося гроба королевы Великобритании Елизаветы II, который сейчас находится в Вестминстерском дворце. Людям, чтобы лично провести в последний путь Ее Величество, приходится стоять многокилометровые очереди.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Один из мужчин выстоял длинную очередь и попал в Вестминстерский дворец, в центре которого находится гроб королевы Елизаветы II. Он резко выскочил, поднялся по ступенькам и коснулся его. Очевидцы говорят, что он также отодвинул с гроба королевский штандарт.

Сотрудники командования парламентской и дипломатической защиты задержали мужчину за нарушение закона об общественном порядке.

Отметим, что все желающие могут попрощаться с королевой Великобритании до воскресенья, 18 сентября, а в понедельник состояться государственные похороны, которые будут транслировать по телевиденью.

«Курсор» писал ранее, что полиция задержала молодого человека, устроившего возмутительный скандал непосредственно во время прощания с британской королевой в Шотландии.

Еще мы писали, что большая часть наследства королевы Великобритании Елизаветы II после ее смерти перешла Чарльзу III. Но подробности завещания Ее Величества будут храниться в тайне целых 90 лет. Оказывается, такая традиция давно существует в королевской семье.