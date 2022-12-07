Блинкен рассказал о роли США в украинских ударах по рф

После атак беспилотников госсекретарь Энтони Блинкен указал, что Вашингтон полон решимости убедиться, что у Киева есть все оборудование, необходимое для обороны.

Соединенные Штаты заявили во вторник, что они не «давали» Украине возможность наносить удары по территории рф* после серии атак беспилотников на военные объекты в глубине российской территории.

Когда президент рф путин созвал свой совет безопасности после очевидных ударов беспилотников, Киев прямо не взял на себя ответственность за удары.

«Мы не поощряли и не позволяли украинцам наносить удары внутри рф», — заявил журналистам госсекретарь Энтони Блинкен.

Вашингтон воздерживается от поставок украинским силам ракет ATACMS большой дальности, которые могут нанести удар по территории рф из-за опасений, что это может привести к прямой конфронтации между российскими войсками и войсками США и НАТО.

Но эксперты считают, что Украина смогла самостоятельно модифицировать старые советские разведывательные беспилотники дальнего действия, чтобы в понедельник нацелить их на базы в курске, рязани и саратове.

Но Блинкен не критиковал удары.

Вместо этого, сказал он, Соединенные Штаты полны решимости «убедиться, что они (Украина) имеют в своих руках — наряду со многими другими партнерами по всему миру — оборудование, которое им необходимо для самообороны, для защиты своей территории, для защиты своей свободы».

Но министр обороны США Ллойд Остин заявил во вторник, что США «абсолютно ничего» не делают для того, чтобы помешать Украине приобрести свои собственные средства дальнего нападения.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!