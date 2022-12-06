Взрыв на авиабазе в Курске: озвучены новые подробности

После атаки на аэродромы стратегической авиации рф «Энгельс» под саратовом* и «Дягилево» под рязанью под удар попал военный аэродром в курске.

Как сообщил губернатор курской области роман старовой, «в результате атаки беспилотника «вспыхнул нефтенакопитель». Учитывая сообщения местных жителей, атака произошла около 6 утра по местному времени (в 7 утра по Иерусалиму).

Также уже есть кадры непосредственно с места событий, на которых видно воспламенение резервуаров с горюче-смазочными материалами.





В этом случае под удар попала как минимум южная часть аэродрома.

Однако большинство самолетов размещаются в северной части аэропорта на стоянках. Как пишут эксперты военного портала Defense Express, аэродром в курске является общим для гражданской и военной авиации, но с начала вторжения рф в украину он стал исключительно военным аэродромом. На нем штатно базируется 14-й истребительный авиаполк, который сейчас вооружен Су-30СМ.

Согласно спутниковым снимкам Maxar за август этого года, авиабаза в курске активно используется для размещения штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52.

Также на спутниковых снимках были зафиксированы самолеты МиГ-29СМТ, которые полк эксплуатировал с 2009 по 2018 год и которые продолжают находиться на хранении под открытым небом.

Как отмечают эксперты, возможно, что на сегодняшний день все летательные аппараты рассредоточены. В то же время состав горюче-смазочных материалов является достаточно удобной целью для атаки. Вывод его из строя создает значительные сложности для эксплуатации всех самолетов и вертолетов, то есть на время может уменьшить активность эксплуатации всей авиабазы.

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