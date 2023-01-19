«Выстрелит себе в ногу»: Иран пригрозил ЕС

Иран предостерегает ЕС от внесения Революционной гвардии в список террористических организаций.

Иран предупредил в четверг, что Европейский союз «выстрелит себе в ногу», если внесет Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Об этом заявил министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю, сообщают иранские СМИ.

«Мы неоднократно заявляли, что Революционная гвардия — это официальная и суверенная организация, чья роль играет центральную роль в обеспечении безопасности Ирана. Шаги, предпринятые Европейским парламентом для включения этой организации в список террористических, в некотором смысле являются выстрелом в ногу самой Европе», — заявил сказал министр иностранных дел.

В среду Европарламент призвал ЕС включить Революционную гвардию в список террористических организаций, обвинив ее в подавлении внутренних протестов и поставках беспилотников российским военным, действующим в Украине.

Массовые антиправительственные демонстрации вспыхнули в Иране в сентябре после смерти курдской иранки Махсы Амини, которую задержали за нарушение строгого дресс-кода, установленного для женщин.

Европейский парламент осудил разгон протестующих силами безопасности Ирана, в состав которых входит мощный Корпус стражей исламской революции, как «жестокий».

«Необходимо уважать взаимную безопасность в мире дипломатии и повышать взаимное доверие, а не переходить на язык угроз и недружественных действий. В любом случае включения в список террористов Иран примет ответные меры», — сказал Амирабдоллахян.

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