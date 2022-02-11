Взрыв автомобиля на ралли «Дакар» произошел из-за самодельного взрывного устройства

Взрыв под автомобилем поддержки на ралли «Дакар» в Саудовской Аравии, в результате которого 30 декабря пострадал французский автогонщик Филипп Бутрон, произошел из-за самодельного взрывного устройства.

Взрыв автомобиля поддержки произошел из-за самодельного взрывного устройства.

Об этом сообщило на своем сайте французское радио «RTL» со ссылкой на источники в полиции и службах безопасности.

RTL сообщает, что французские следователи обнаружили следы взрывчатки на разбитом автомобиле.

Французская прокуратура по борьбе с терроризмом начала предварительное расследование взрыва в январе этого года.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что существуют «гипотезы о том, что это была террористическая атака», но министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило 8 января, что первоначальное расследование взрыва не вызвало никаких подозрений.

Второй потенциально подозрительный взрыв под грузовиком, принадлежащим команде франко-итальянского участника ралли Камелии Липароти 31 декабря, также расследуется французской полицией.

Ранее Курсор писал о том, что в сети появилось видео чудовищного взрыва грузовика с газом в Ливане.

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