Взрыв автомобиля на ралли «Дакар» произошел из-за самодельного взрывного устройства

Взрыв автомобиля поддержки произошел из-за самодельного взрывного устройства.
Об этом сообщило на своем сайте французское радио «RTL» со ссылкой на источники в полиции и службах безопасности.
RTL сообщает, что французские следователи обнаружили следы взрывчатки на разбитом автомобиле.
Французская прокуратура по борьбе с терроризмом начала предварительное расследование взрыва в январе этого года.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что существуют «гипотезы о том, что это была террористическая атака», но министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило 8 января, что первоначальное расследование взрыва не вызвало никаких подозрений.
Второй потенциально подозрительный взрыв под грузовиком, принадлежащим команде франко-итальянского участника ралли Камелии Липароти 31 декабря, также расследуется французской полицией.
Ранее Курсор писал о том, что в сети появилось видео чудовищного взрыва грузовика с газом в Ливане.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.