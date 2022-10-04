Взрыв на военном заводе в Болгарии: не менее трех погибших

«Арсенал» является одним из крупнейших предприятий в стране. Тут производят различные виды оружия и боеприпасов.

В Болгарии сообщают о взрыве на военном заводе «Арсенал», в результате которого три человека погибли и еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает болгарский портал Nova.bg.

Отмечается, что информация о взрыве поступила в районе 11 часов утра. Инцидент произошел на заводе №4. Предварительно сообщается о трех погибших и по меньшей мере двух раненых, которые пребывают в тяжелом состоянии.

Мощности завода расположены в городе Казанлык в центральной части Болгарии. «Арсенал» является одним из крупнейших предприятий в стране. Тут производят различные виды оружия и боеприпасов — стрелковое оружие и патроны, артиллерию и снаряды, пиротехнические средства и тому подобное.

Как сообщал Курсор, на днях во временно оккупированном россией* украинском городе Севастополь 2 октября около 15:00 в центральной части города прогремел мощный взрыв.

В то же время, как уточняет телеграмм-канал «Крымский ветер», взрыв произошел на проспекте генерала острякова рядом с ТЦ «московский». О взрыве в доме быта также сообщает телеграмма-канал «ЧП Севастополь», добавив, что на месте работают сотрудники российской полиции и пожарные.

Тем временем назначенный россией председатель Севастополя Михаил Развожаев объяснил взрыв в центре города «ударом молнии». Об этом он написал в телеграмме со ссылкой на российских спасателей.

Также Курсор публиковал видео взрыва российского склада боеприпасов, где хранились ракеты С-300.

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