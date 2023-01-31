Взрыв в мечети в Пакистане, из-за которого погибли 100 человек, был «местью полиции»

Взрыв террориста-смертника в мечети на территории штаб-квартиры пакистанской полиции был целенаправленным актом мести, как считают правоохранитеди.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

От 300 до 400 полицейских собрались для послеобеденной молитвы в мечети комплекса в понедельник в столице провинции Пешаваре, когда взорвали всю стену и большую часть крыши, обрушив обломки на офицеров. Террорист-смертник вошел в мечеть в качестве гостя, неся 10-12 килограммов «взрывчатых веществ в разобранном виде».

«Мы находимся на передовой, принимаем меры против боевиков, и именно поэтому мы стали мишенью. Цель состояла в том, чтобы деморализовать нас как силу», ‒ сказал начальник городской полиции Мухаммад Иджаз Хан.

Он считает, что за нападением может стоять группа боевиков, которая время от времени была связана с пакистанскими талибами. Власти расследуют, как могло произойти серьезное нарушение безопасности в одном из наиболее строго контролируемых районов города, где расположены бюро разведки и борьбы с терроризмом, а также по соседству с региональным секретариатом.

Спасательные работы уже завершились, число погибших достигло 100 человек, а тех, кого можно было спасти, доставили в больницы. Министр внутренних дел Пакистана Рана Санаулла сообщил Национальной ассамблее Пакистана, что среди погибших 97 полицейских и 3 гражданских лиц, 27 пациентов все еще находятся в критическом состоянии. Десятки убитых полицейских уже были похоронены в ходе нескольких массовых молитвенных церемоний.

«Я оставался в ловушке под обломками с мертвым телом на мне в течение семи часов. Я потерял всякую надежду на выживание», ‒ сказал из больницы 23-летний полицейский Ваджахат Али, у которого были сломаны ноги.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Пакистане во время экскурсии на лодке погибло 10 школьников.