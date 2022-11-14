Взрыв в Стамбуле: известно, сколько уже задержано подозреваемых

В воскресенье, 13 ноября, в центре Стамбула прогремел взрыв, в результате которого погибли шесть человек, еще 81 получил ранение. В полиции уже сообщили о 46 задержанных подозреваемых в организации теракта.

Об этом сообщает Trthaber.

Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу заявил, что теракт в городе был осуществлен по «поручению» штаба организации Отряды народной самообороны (сирийская ветвь Рабочей партии Курдистана), расположенного в сирийском районе Кобани.

По его словам, в этом признался исполнитель теракта в ходе допроса следователей. Женщина была заслана главарями боевиков нелегальными путями в Турцию через Африн (Сирия).

Полицейскими были изучены данные с 1200 камер видеонаблюдения, позже они провели по 21 адресам операции и задержали 46 человек, которые могут быть причастны к организации теракта.

Министр отметил, что подозреваемые могли сегодня сбежать в Грецию, но были перехвачены правоохранительными органами.

«Курсор» писал ранее, что человек, оставивший бомбу, которая спровоцировала мощный взрыв в Стамбуле в воскресенье, 13 ноября, на проспекте Истикляль, арестован сотрудниками полиции.

Еще мы писали, что взрыв в Стамбуле произошел в час пик, в районе, который считается особо популярным у туристов и местных жителей. На месте взрыва произошли серьезные разрушения.