Взрыв в Стамбуле: полиция задержала виновника теракта

В результате взрыва шесть человек погибли и 81 получили ранения.

Полиция Стамбула уже задержала человека, который устроил теракт в центре города, на одной из самых популярных пешеходных улиц.

Об этом сообщает государственное турецкое агентство Anadolu.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Силу отметил, что человек, оставивший бомбу, которая спровоцировала мощный взрыв в воскресенье, 13 ноября, на проспекте Истикляль, арестован сотрудниками полиции.

Других деталей, касающихся задержания виновника теракта, пока не сообщили.

Известно, что в результате чрезвычайного происшествия шесть человек погибли, еще 81 получил ранение разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что бомбу взорвала женщина.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что все виновники, которые причастны к инциденту, будут наказаны.

«Курсор» писал ранее, что, взрыв в Стамбуле произошел в час пик, в районе, который считается особо популярным у туристов и местных жителей. На месте взрыва произошли серьезные разрушения.

Еще мы писали, что в прошлом месяце на севере Турции произошел взрыв в шахте, в результате которого погиб 41 человек. Предварительные оценки указывают на то, что взрыв, вероятно, был вызван газом, выделяемым в угольных шахтах.

Напомним, что мощный взрыв в центре Стамбула (Турция) застали некоторые израильтяне, которые высказались об этом событии.