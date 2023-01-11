Взрыв возле министерства иностранных дел Афганистана, более 20 жертв

В Кабуле возле министерства иностранных дел Афганистана террорист-смертник совершил взрыв, в результате чего погибло более 20 человек.
Об этом сообщает AFP News.
На кадрах с места происшествия видны люди, лежащие на снегу на улице возле центрального здания Кабула.
«Я не знаю, сколько из них было убито или ранено. Я видел, как этот человек взорвал себя», — говорит очевидец.
Представитель полиции Кабула Халид Задран подтверждает взрыв, «который, к сожалению, привел к жертвам». Он сообщил, что команды безопасности прибыли в этот район».
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https://t.co/ChqNEM10oJ via @TheNewsRadar1
— TheNewzRadar (@TheNewsRadar1) January 11, 2023
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