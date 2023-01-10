В Гуш-Эционе двое мужчин задержаны за взлом склада с оружием

Злоумышленникам разрешили совершить вторжение в помещение, чтобы поймать их с поличным.

Вечером во вторник, 10 января, двое подозреваемых были арестованы с поличным при проникновении на охраняемый оружейный склад в Гуш-Эционе.

Об этом сообщает Jewish Press со ссылкой на источник в гражданской службе безопасности.

Отмечается, что подозреваемые находились под постоянным наблюдением во время взлома с использованием различных технических средств. Злоумышленникам разрешили совершить вторжение в помещение, чтобы поймать их с поличным. Ни объекту, ни его содержимому не нанесено никакого ущерба.

«Подозреваемые были арестованы внутри объекта владельцами, которые затем передали их армии и полиции для дальнейшего расследования», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в 2022 году в результате терактов в стране погиб 31 человек. Об этом сообщается в отчете ЦАХАЛа.

29 человек были убиты в результате серии инцидентов с поножовщиной, стрельбой и подрывом автомобилей. И это самый высокий показатель с 2015 года. Из числа погибших 24 человека были гражданами Израиля.

В ЦАХАЛе также отметили, что в 2022 году выросло общее количество нападений. Было зафиксировано более 7,5 тысячи случаев бросания камней, а также 285 случаев стрельбы. А вот число случаев ножевых нападений снизилось.

Курсор писал ранее, что пару дней назад террористы планировали атаку на пляж Ницаним, для этого было готово водное судно.

Еще мы писали, что ШАБАК объявил, что предотвратил крупный потенциальный теракт террористов-смертников, который должен был произойти в пределах «зеленой линии».

Напомним, 20 декабря на перекрестке Шокет автомобиль сбил 22-летнюю сотрудницу полиции и попытался скрыться с места происшествия. За ним началась погоня. В полиции отметили, что наезд сначала рассматривали как теракт, но позднее сообщили, что рассматриваются все версии.