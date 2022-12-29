Взрывы на аэродроме Энгельс в рф: первые видеозаписи

Над аэродромом Энгельс снова работают ПВО.

В российском Энгельсе сегодня снова неспокойно. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сообщается о работе ПВО и прилете. Официальной информации или подтверждения прилета пока нет.

Это уже третий возможный удар ВСУ по аэродрому Энгельс-2, на котором рф держала свою стратегическую авиацию.

Предыдущие атаки имели место 5 и 26 декабря. В результате ударов там были повреждены бомбардировщики, а также ликвидированы около шести военных. Еще несколько получили ранения.

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