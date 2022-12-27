Взрывы на авиабазе «Энгельс» в рф: появились новые детали

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что армия рф* после очередных взрывов 26 декабря рассредоточила самолеты с аэродрома «Энгельс».

Об этом Игнат сообщил 27 декабря в эфире информационного телемарафона Украины.

Он отметил, что «после вчерашних событий видно, что самолеты рассредоточены на аэродроме «Энгельс»».

«Безусловно, там еще остается определенное количество самолетов, но многие из них уже передислоцированы на различные аэродромы, которые могут их принимать, содержать, обслуживать…», — сказал он.

После взрывов к вечеру активность вражеской авиации существенно уменьшилась, добавил Игнат.

Тем не менее он подчеркнул, что, несмотря на это, угроза массированного ракетного обстрела сохраняется, и, возможно, рф лишь внесла определенные коррективы в свои планы.

«Оккупанты не оставили коварных намерений, возможно, под новогодние праздники или на какие-то другие даты, чтобы все же бить по нашей инфраструктуре. Поэтому мы должны готовиться постоянно, соблюдать рекомендации власти», — заявил он и добавил, что рф также может использовать иранские дроны.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.