Взрывы на газопроводе Северный поток: лавров выступил с новыми обвинениями в адрес Запада

Министр иностранных дел рф* сергей лавров заявил в среду, что западные страны солгали россии об обстоятельствах, приведших к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он повторил утверждения о том, что инцидент был терактом, одобренным Западом.

Лавров также подробно остановился на «обновленной внешней политике» россии в своем выступлении в Госдуме, заявив, что москва хочет «положить конец монополии Запада на формирование рамок международной жизни» и наладить «широкое, равноправное, международное сотрудничество». Он указал, что связи россии с Китаем достигли «исторически беспрецедентного» уровня и представляют собой «основу формирующейся полицентричной архитектуры» в международных отношениях.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.