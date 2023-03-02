Взрывы на газопроводе «Северный поток» поставили под угрозу экологию — ученые

Взрывы, приведшие к разрушению газопровода «Северный поток», привели не только к ухудшению отношений между *россией и Западом, но также вызвали цепную реакцию в морской среде. Это может привести к исчезновению некоторых морских видов, таких как щуки и некоторые виды млекопитающих.

Об этом говорится в исследовании Research Square.

«Нас глубоко беспокоит Балтийское море, потому что отчет показывает, что взрыв ухудшает состояние морской акватории, которое и без того было критическим», — заявила президент Датского общества охраны природы Мария Роймерт Гердинг.

По словам генерального секретаря Всемирного фонда дикой природы Бо Окнебьерга, взрывы вызвали перемешивание глубинных слоев воды и подняли на поверхность около 250 000 тонн веществ с морского дна. Он предупреждает о высокой вероятности попадания токсинов в воду, что может серьезно повредить репродуктивную способность рыб. Балтийское морское дно уже давно находится в состоянии борьбы за выживание, поэтому подобные инциденты представляют большую угрозу.

Согласно отчету, взрывы привели к увеличению загрязнения Борнхольмской впадины, которая является местом размножения трески. Один из взрывов произошел в 40 километрах от берега в шведских водах, где обитают морские свиньи, находящиеся под угрозой исчезновения.

Кроме того, взрывы могут оказать негативное воздействие на маленьких китов, находящихся поблизости и также находящихся под угрозой исчезновения. По данным отчета, популяция китов, которая составляет менее 500 особей, настолько уязвима, что даже потеря одной самки может иметь серьезные последствия.

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