Министр иностранных дел рф* сергей лавров заявил в среду, что, похоже, ни одна европейская страна не проводит надлежащего расследования серии взрывов, которые привели к разрыву газопровода «Северный поток» в сентябре.

«После взрывов на «Северном потоке», которые, похоже, никто в Евросоюзе не собирается объективно расследовать, россия прекратила транспортировку газа по северным маршрутам», — заявил Лавров в среду.

Россия возложила вину за взрывы на Великобританию — обвинения, которые Лондон отверг, — в то время как следователи в Швеции и Дании заявили, что взрывы были результатом преднамеренного саботажа, хотя и не назвали возможных виновных.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!