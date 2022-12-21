Зеленский подорвал информационную кампанию Кремля — эксперты ISW

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут на 300-й день войны подрывает продолжающуюся информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить президента россии владимира путина, как непосредственного участника войны.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

20 декабря Зеленский неожиданный посетил украинских военных в Бахмуте и вручил награды. Напротив, путин провел церемонию награждения на высшем уровне, на которой он отметил российских оккупационных и кремлевских чиновников, таких как прокси-лидеры из оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, российскую пропагандистку маргариту симоньян и российского milblogger семена пегова среди других государственных деятелей.

ISW ранее писал, что путин активизировал свои усилия, чтобы уменьшить критику в свой адрес и минобороны, проводя публичные выступления на различных мероприятиях. Эта церемония награждения еще раз указывает на зацикленность путина на том, чтобы представить себя вовлеченным в военное время лидером.

Решение путина наградить членов его окружения, которые даже не принимали непосредственного участия в боевых действиях, в отличие от визита Зеленского вблизи линии фронта в Бахмуте, вызвало некоторую критику среди русских националистов. Бывший командир российских боевиков и критик в российском информационном пространстве игорь гиркин отметил, что путин награждает «своих героев в кремле», а не российских и прокси-военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях на передовой.

Другие milblogger предположили, что кремль принял секретное политическое решение о прекращении огня, позволив Зеленскому посетить Бахмут. Другой milblogger заявил, что путин не посещал оккупированные территории, и заявил, что российские силы не смогут вовремя эффективно нанести точечный удар по Зеленскому.

Ранее Курсор писал, что стало известно, какое объявление сделает путин на совещании минобороны рф. путин сегодня в среду поставит военные цели на 2023 год.

Курсор сообщал, что Байден сделал официальное заявление касаемо приезда Зеленского в США. Появилось официальное подтверждение того, что Зеленский сегодня посетит Вашингтон, это будет его первый зарубежный визит с начала войны.

Кроме этого, Нэнси Пелоси опубликовала открытое письмо Владимиру Зеленскому.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!