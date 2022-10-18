Взрывы российских газопроводов в Балтийском море: в СМИ появились новые детали

Немецкие следователи уверены, что взрывы российских газопроводов в Балтийском море были результатом диверсии – WSJ.

Немецкие следователи установили, что серия взрывов на дне Балтийского моря вдоль подводных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» были результатом диверсии.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова официальных лиц, ознакомленных с расследованием.

Эти газопроводы проложены по дну моря для транспортировки природного газа из рф* в Европу.



Немецкая следственная группа не смогла окончательно связать вероятную диверсию с каким-либо лицом, но некоторые немецкие официальные лица говорят, что детективы работают на основе предположения, что за взрывами стоит рф.

Из-за взрывов три из четырех труб российских газопроводов потеряли герметичность.

Толчки от взрывов даже зафиксировали европейские сейсмологи.

Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ) заявил, что первый толчок был 26 сентября в 4 ночи, а следующий – около 17 часов по местному времени.

«Землетрясения» зафиксировал сейсмограф с датского острова Борнхольм.

Неназванные немецкие официальные лица считают: маловероятно, что диверсия была совершена военной подлодкой. Такую версию отвергают из-за относительно малой глубины моря и тщательного наблюдения за подводными лодками, которое проводится в этом районе.

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