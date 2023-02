Взрывы в Иране: появились подробности

Очевидцы сообщают о нескольких взрывах и перехватах дронов. Сообщается, что были активированы системы ПВО страны.

BREAKING: Video of Explosion + Anti-aircraft fire in Karaj #Iran. Eyewitnesses reporting several explosions, interceptions of drones. It’s almost 1 am in Iran: pic.twitter.com/xwFwbuhgiy

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) February 23, 2023