Взрывы в Иране: появились подробности

Очевидцы сообщают о нескольких взрывах и перехватах дронов. Сообщается, что были активированы системы ПВО страны.

BREAKING: Video of Explosion + Anti-aircraft fire in Karaj #Iran. Eyewitnesses reporting several explosions, interceptions of drones. It’s almost 1 am in Iran: pic.twitter.com/xwFwbuhgiy — Joyce Karam (@Joyce_Karam) February 23, 2023

Официальное информационное агентство IRNA заявило, что взрывы и срабатывание средств ПВО были частью учений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) возле Караджа.

Связанное с КСИР информационное агентство Tasnim сообщило, что взрывы были частью «обычных» учений сил «Басидж» в близлежащем тренировочном лагере.

В Карадже, к северо-западу от Тегерана, находится ядерный объект. На объекте произошел загадочный взрыв в июне 2021 года, в результате которого было уничтожено оборудование для наблюдения и в котором Иран обвинил Израиль. Хотя Иран первоначально заявил, что ему удалось предотвратить то, что он назвал «актом саботажа» на заводе, спутниковые фотографии, опубликованные позже, показали значительный ущерб, нанесенный заводу.

Инцидент в четверг произошел после атаки беспилотника на объект Министерства обороны в центральной провинции Исфахан. Атака беспилотника была приписана Израилю, а представители разведки сообщили The New York Times, что атака в Исфахане была делом рук Моссада.

Министерство разведки Ирана заявило несколько недель назад, что оно арестовало «основных действующих лиц», причастных к теракту в Исфахане.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу назвал способ, которым можно сдержать агрессию Ирана. Биньямин Нетаниягу заявил, что реальная военная угроза является наилучшим способом сдерживания ядерных амбиций Ирана.

Курсор сообщал, что министр обороны Йоав Галант заявил, что Иран стремится к уничтожению Государства Израиль. По его словам, Иран продает смертоносное оружие 50 странам мира. Чиновник отметил, что международному сообществу необходимо объединить силы и предпринять срочные и быстрые шаги, чтобы остановить оружейные сделки, которые ведет Иран, и создать эффективный механизм наказания.