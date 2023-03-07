Взрыв в районе аэродрома «Бельбек» в Крыму: в СМИ озвучили подробности

7 марта утром в Севастополе слышали звук взрыва в районе аэродрома «Бельбек». Об этом сообщили местные жители.

Оккупационные власти отреагировали на панику населения, заявив о проведении «учений».

В телеграм-канале «Крымский ветер» отмечают, что жители города волнуются из-за слышимого звука взрыва, но «губернатор» Севастополя михаил развожаев* утверждает, что это был не взрыв.

По его словам, звуки связаны с «тренировкой корабельных расчетов на внешнем рейде». Представитель оккупационной «администрации» добавил, что в городе все спокойно, и информация о взрыве ложная.

Севастополь находится в Крыму, который российская федерация аннексировала в 2014 году, что не получило широкого признания на международном уровне.

Тем временем украинская государственная телерадиовещательная компания «Суспільне» сообщает в своем Telegram-канале, что Белополье, город на северо-востоке Украины, недалеко от границы с россией, сегодня утром подвергся минометному обстрелу.

Кроме того, российские силы за ночь нанесли 50 авиаударов и пять ракетных ударов, а украинские силы отразили 37 атак в районе Бахмута, говорится в последней сводке Генерального штаба вооруженных сил Украины.

Украинские силы нанесли 15 авиаударов по российским военным, в том числе удар по зенитной системе. ВСУ также сбили самолет Су-25, девять беспилотников «Шахид» и восемь других беспилотников.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.