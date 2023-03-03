Взрывы в районе аэропорта в российском брянске: первые подробности

Вечером 3 марта в районе международного аэропорта брянска в российской федерации* произошли два взрыва, и, по заявлению российских СМИ, якобы был сбит дрон.



Одно из государственных изданий сообщило о двух взрывах, произошедших в районе аэропорта, а также об операции ПВО и якобы о сбитом украинском дроне.

Однако власти брянской области быстро опровергли информацию о проведении операции ПВО в городе и заявили, что звук, услышанный в районе аэропорта, был вызван прохождением звукового барьера истребителем.

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