Иран ответил на проект новой ядерной сделки

После нескольких месяцев встреч и переговоров Иран представила свой ответ на окончательный проект новой ядерной сделки между Тегераном и западными державами.

Сигнал о том, что Иран, похоже, серьезно относится к этому вопросу, поступил, когда Высший совет национальной безопасности Ирана собрался, чтобы сформулировать свой ответ на предложение Евросоюза. Согласно сообщению Noor News, на встрече присутствовали президент Ирана Эбрагим Раиси, а также заместитель министра иностранных дел Али Бакри Кани, который представлял Иран на ядерных переговорах.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Сообщается, что Бакри Кани заявил совету, что «основной целью переговоров иранской группы было положить конец политическим заявлениям о запрещенной ядерной деятельности — расследованиям МАГАТЭ дела о военной ядерной программе — и обеспечить гарантии экономических выгод от сделка».

Государственное информационное агентство Ирана IRNA не предоставило подробностей, но предположило, что Тегеран по-прежнему не примет предложение, выдвинутое при посредничестве ЕС, несмотря на предупреждения о том, что переговоров больше не будет.

«Разногласия есть по трем вопросам, в которых США выразили свою словесную гибкость в двух случаях, но это должно быть включено в текст. Третий вопрос связан с гарантиями продолжения сделки, что зависит от реализма США», — говорится в сообщении IRNA.

«Есть три вопроса, по которым мы сможем прийти к соглашению в ближайшие дни. Мы сказали им, что наши красные линии следует уважать… Мы проявили достаточную гибкость… Мы не хотим заключить сделку, которая через 40 дней, два или три месяца не будет реализована на местах»», — заявил ранее в понедельник министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян, предполагая, что ответ Тегерана не будет окончательным согласием или отказом.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США поделятся своим ответом ЕС.

«Однако мы согласны с фундаментальным положением ЕС о том, что то, о чем можно было договориться, уже согласовано», — сказал Прайс.

Он добавил, что Иран выдвигал «неприемлемые требования», выходящие за рамки текста ядерной сделки 2015 года, согласно которой Иран резко ограничил обогащение урана в обмен на отмену экономических санкций.

«Если Иран хочет, чтобы эти санкции были сняты, ему нужно будет изменить свое основное поведение», — сказал Прайс.

ЕС не получил немедленного подтверждения того, что Иран представил свой ответ. Евросоюз все это время был посредником в непрямых переговорах.

Ранее Курсор писал, что Иран может согласиться на компромисс ЕС по ядерной сделке. Крупнейшие державы ожидают ответа Тегерана на предложение, представленное 26 июля главой внешней политики ЕС Жозепом Боррелем.

Ядерная сделка: окончательный текст есть, Иран готовится подписать соглашение. Европейский союз сообщил, что более не намерен менять текст ядерного соглашения и ждет от сторон окончательного решения в течение нескольких недель.

Ранее Курсор писал, что Жозеп Боррель назвал нынешнюю версию ядерной сделки с Ираном наилучшей. Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель считает, что нынешний текст иранской ядерной сделки является наилучшим из возможных результатов и должен быть реализован как можно скорее.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Иран заявляет, что ищет гарантии ядерной сделки, чтобы «не быть ужаленным дважды».

Напомним, Курсор писал, что в Великобритании не верят, что Иран заключит ядерное соглашение.