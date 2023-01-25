Ядерная угроза: в кремле высказались по поводу перевода «Часов Судного дня»

Группа международных ученых предупредила, что дальнейшее существование человечества находится под большим риском, чем когда-либо прежде, в основном из-за вторжения рф* в Украину. Ученые-атомщики установил «Часы Судного дня» на 90 секунд до полуночи, что является самым близким к 00:00 временем с момента их создания в 1947 году, чтобы проиллюстрировать глобальные экзистенциальные угрозы на заре эпохи ядерного оружия.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков сегодня утром выразил тревогу по поводу того, что «Часы Судного дня» подошли ближе к полуночи.

«Ситуация в целом действительно тревожная, — сообщил песков, призвав к трезвой оценке напряженности между россией и Западом из-за Украины.

Он заявил, что никакой разрядки, исходя из «линии, избранной НАТО под руководством США», не существует.

«Это накладывает на нас обязанность быть особенно осторожными, быть начеку и принимать соответствующие меры», — добавил он.

Песков также назвал абсурдным мнение Запада о том, что мир и безопасность на континенте будут достигнуты за счет вооружения Украины.

Он сказал: «Мы видим массу проявлений убежденности ряда политиков, ряда экспертов, военных и так далее, считающих, что именно путем продолжения войны можно обеспечить безопасность континента. Это абсурдная вера, это тупиковый путь развития мысли — и военной, и политической.

Мы убедились в этом год назад и даже чуть больше года назад, когда президент путин призвал всех сесть за стол переговоров и обсудить наши опасения, когда президент путин призвал всех помнить о нескольких десятилетиях постепенного наступления на россию, и когда путин предупредил, что продолжение этой линии не может остаться без последствий».

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.