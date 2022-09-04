Ядерное соглашение: США и Израиль согласны, что необходимо ужесточать требования к Ирану

США и Израиль «хорошо понимают позиции друг друга», при этом американцы подозревают, что возражения израильских политиков усилились в преддверии выборов.

На фоне отсрочки подписания ядерной сделки между Ираном и западными странами, администрация Байдена проинформировала Израиль о деталях переговоров.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

США выслушали позицию Израиля против различных уступок со стороны американцев с просьбой «осторожнее относиться» к требованиям Ирана. Согласно отчету, США и Израиль «хорошо понимают позиции друг друга», при этом Белый дом считает, что давление по иранскому вопросу со стороны Израиля усиливается «из-за выборов».

Известно, что одним из пунктов разногласий между Израилем и США являются заявления израильских политиков относительно ядерного соглашения, которые, по словам американского источника, прозвучали из-за текущего тура выборов и не добавляют мира США.

По словам американцев, заявления Биньямина Нетаниягу против правительства и его решения иранского вопроса побудили Яира Лапида и его правительство публично критиковать соглашение, добиваясь ужесточения позиций Америки в ядерном соглашении в интересах Израиля.

Ранее Курсор писал, что Иран активировал систему гражданской обороны в десятках городов. Министр обороны Ирана Мехди Фархи объявил активацию системы гражданской обороны в 51 населенном пункте страны, что происходит на фоне обострения отношений с Израилем.

Напомним, также мы сообщали, что США одобрили потенциальную продажу оружия Тайваню на 1,1 млрд долларов.