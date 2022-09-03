США одобрили потенциальную продажу оружия Тайваню на 1,1 млрд долларов

В пятницу администрация Байдена официально уведомила Конгресс о своем намерении продать Тайваню оборонительные вооружения на сумму 1,1 миллиарда долларов.

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню вооружений на сумму более 1,1 миллиарда долларов, включая 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса «воздух-воздух».

Об этом сообщил в пятницу Пентагон.

Пакет потенциальных продаж оружия также включает материально-техническую поддержку подрядчика для программы разведывательного радара, говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона.

Пакет помощи, о котором впервые сообщило Politico, является частью более широкой стратегии администрации США по сдерживанию агрессии Пекина, заявили официальные лица. По их словам, эта стратегия также требует работы с союзниками и партнерами посредством совместных учений в регионе и повышения экономической устойчивости Тайбэя, чтобы он мог противостоять растущему давлению со стороны Китая. Соединенные Штаты вскоре начнут торговые переговоры с Тайванем. «Самые большие угрозы, с которыми, как мы видим, столкнется Тайвань, будут исходить с моря и с воздуха, — сказала Лора Розенбергер, старший директор Белого дома по Тайваню и Китаю. — Поэтому очень важно, чтобы они могли использовать «Гарпуны» для поддержки береговой обороны, а «Сайдвиндер» — для поддержки своей противовоздушной обороны».

Ранее Курсор писал, что Байден намерен официально согласовать с Конгрессом одобрение продажи оружия Тайваню на сумму около 1,1 миллиарда долларов.

Напомним также, что тайваньская государственная коммунальная компания Taipower произвела последний платеж за российский уголь по соглашению, подписанному до войны в Украине.