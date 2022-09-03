Иран активировал систему гражданской обороны в десятках городов

Министр обороны Ирана Мехди Фархи объявил активацию системы гражданской обороны в 51 населенном пункте страны, что происходит на фоне обострения отношений с Израилем.

Фархи делал это заявление 3 сентября, в субботу. Непонятно, в чем именно состоит эта активация, но иранские СМИ пишут, что благодаря упомянутым системам Вооруженные силы Ирана смогут «круглосуточно выявлять угрозы и отслеживать их, используя программное обеспечение, в зависимости от вида угрозы и степени опасности».

Об этом сообщает издание «Детали«.

Фархи уточняет, что в нынешнее время войны стали более трудными, а потому поле боя приобретает более «сложную форму, чем линия противостояния двух армий». Министр обороны Ирана считает, что гибридные виды войны (например, кибератаки) заменили классические способы ведения боевых действий.

Он не стал уточнять, что именно угрожает его стране, но недавно в Тегеране обвинили Израиль и США в кибератаках на инфраструктуру. Всё это происходит на фоне обострения отношений между Ираном и Израилем.

По этому поводу журналисты сообщили, почему Израиль участил удары по иранским объектам в Сирии. Есть информация, что Иран использует коммерческие рейсы для доставки военных грузов в страну.

Кроме этого, недавно *рф попросила Иран покинуть военные позиции в Сирии.

Также «Курсор» сообщал, что в Израиле верят в успешное заключение ядерной сделки с Ираном уже в течение нескольких недель.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!