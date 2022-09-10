Ядерное соглашение: Великобритания, Германия и Франция не верят Ирану

Агентство отмечает, что, согласно совместному заявлению европейских стран, позиция Тегерана ставит под угрозу перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий.

По мнению Великобритании, Франции и Германии, последнее требование Ирана вызывает сомнения в том, что он хочет возвращения к согласованию плана действий.

«Франция, Великобритания и Германия в субботу выразили свое разочарование в связи с требованием Ирана на переговорах о возобновлении его ядерной сделки 2015 года о том, чтобы наблюдательный орган ООН по ядерным вопросам закрыл расследование частиц урана, обнаруженных на трех объектах. Это ставит под угрозу переговоры», — пишет издание.

Как известно, не так давно Иран поднял вопрос относительно его международных обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и гарантиях постоянно находиться на связи с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по этому вопросу.

В МИД Британии, Германии и Франции отмечают, что позиция Ирана противоречит его юридическим обязательствам.