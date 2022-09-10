Ядерное соглашение: Великобритания, Германия и Франция не верят Ирану

Великобритания, Франция и Германия выразили серьезные сомнения в намерениях Ирана подписать ядерное соглашение.
Об этом сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что, согласно совместному заявлению европейских стран, позиция Тегерана ставит под угрозу перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий.
По мнению Великобритании, Франции и Германии, последнее требование Ирана вызывает сомнения в том, что он хочет возвращения к согласованию плана действий.
«Франция, Великобритания и Германия в субботу выразили свое разочарование в связи с требованием Ирана на переговорах о возобновлении его ядерной сделки 2015 года о том, чтобы наблюдательный орган ООН по ядерным вопросам закрыл расследование частиц урана, обнаруженных на трех объектах. Это ставит под угрозу переговоры», — пишет издание.
Как известно, не так давно Иран поднял вопрос относительно его международных обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и гарантиях постоянно находиться на связи с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по этому вопросу.
В МИД Британии, Германии и Франции отмечают, что позиция Ирана противоречит его юридическим обязательствам.
Как сообщал Курсор, глава Моссада Давид Барнеа заявил директору ЦРУ Уильяму Бернсу и другим высокопоставленным американским чиновникам, что Израиль не будет стоять в стороне, пока Иран продолжает обманывать мир в отношении своей ядерной программы и терроризма.
Также Курсор информировал о том, что в Иране потребовали гарантии для возобновления ядерного соглашения. Там заявили, что для подписания «устойчивой» сделки МАГАТЭ должно прекратить расследовать незаявленные ядерные объекты.