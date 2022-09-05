Иран требует гарантий для возобновления ядерного соглашения: озвучено условие

Иран заявляет, что расследование МАГАТЭ незаявленных ядерных объектов должно быть прекращено для подписания «устойчивого» соглашения.

Сегодня, 5 сентября, Тегеран заявил, что добивается прекращения расследований его ядерной деятельности Международным агентством по атомной энергии в качестве условия для заключения ядерной сделки.

«Прекращение расследований агентства является частью гарантий того, что мы стремимся к устойчивому и прочному ядерному соглашению», — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани на телевизионной пресс-конференции.

Комментарии являются самым четким свидетельством того, что расследования ООН по незаявленным ядерным объектам стали одним из основных камней преткновения на пути к возврату к соглашению 2015 года.

Требование Ирана может подорвать шансы на сохранение сделки, поскольку Вашингтон отказался связать его с расследованием агентства.

Соединенные Штаты заявили на минувшей неделе, что получили новый ответ от Ирана о возобновлении ядерной сделки, но он был «неконструктивным». Ответ был последним в споре между сторонами через посредников из Европейского союза, чей глава внешней политики Жозеп Боррель на прошлой неделе надеялся на решение этого вопроса в течение нескольких дней, чтобы возобновить соглашение.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил в пятницу утром по иранскому времени, что Тегеран направил свой последний ответ в ответ на позицию США, сообщает государственное информационное агентство IRNA. Он назвал иранское предложение «конструктивным» и выразил надежду на завершение сделки.

Вашингтон не разделял энтузиазма Канаани по поводу предложения.

«Мы можем подтвердить, что получили ответ Ирана через ЕС. Мы изучаем это и ответим через ЕС, но, к сожалению, это неконструктивно», — заявил официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель позднее.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена также подверг критике ответ Ирана, но не сообщил подробностей.

«Мы изучаем реакцию Ирана, но суть в том, что она совсем не обнадеживает. Судя по их ответу, мы, кажется, движемся назад», — сказал анонимный чиновник.

Европейский дипломат поддержал это мнение, заявив, что предложение Тегерана выглядит «негативным и неразумным».

США отказались обсуждать детали публично, но разногласия касаются того, что Иран настаивает на том, чтобы наблюдательный орган ООН по ядерной безопасности закрыл расследование трех незаявленных объектов, подозреваемых в ядерной деятельности, до ядерной сделки 2015 года, против чего выступают и США, и МАГАТЭ.

Президент США Джо Байден вступил в должность с целью возродить соглашение, которое в 2018 году нарушил его предшественник Дональд Трамп, который ввел против Ирана новые санкции.

Ранее Курсор писал, что США и Израиль согласны, что необходимо ужесточать требования к Ирану. США и Израиль «хорошо понимают позиции друг друга», при этом американцы подозревают, что возражения израильских политиков усилились в преддверии выборов.

Наша редакция сообщала, что Израиль верит в успех сделки с Ираном, которая вероятна в ближайшие недели. Соглашение с Ираном Вашингтон рассматривает как единственное решение ядерной программы.

В США «осторожно оптимистичны» в отношении возвращения к ядерному соглашению с Ираном. Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США с «осторожным оптимизмом» смотрят на возвращение к ядерной сделке с Тегераном.

Кроме этого, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель надеется на то, что в скором времени ядерную сделку с Ираном заключат. По его словам, это произойдет после «разумных» ответов от иранской и американской сторон.

Курсор сообщал, что ядерное соглашение прокомментировал посол Израиля в ООН Гилад Эрдан. Он сказал, что она не помешает Ирану стать ядерным государством, что в итоге может нанести вред всему миру.

Напомним, что президент Израиля Ицхак Герцог призвал ООН продолжить расследование в отношении Ирана. Он этот сделал после того, как иранский президент выступил с угрозами в адрес израильской стороны.