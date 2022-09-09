Моссад — ЦРУ: Израиль не будет стоять в стороне, пока Иран обманывает мир

Давид Барнеа заявил директору ЦРУ Уильяму Бернсу и другим высокопоставленным американским чиновникам, что «Израиль не будет стоять в стороне, пока Иран продолжает обманывать мир» в отношении своей ядерной программы и терроризма. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

Барнеа провел несколько встреч с Бернсом, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, министром обороны Ллойдом Остином, председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли, директором ФБР Кристофером Рэем и другими высшими должностными лицами национальной безопасности США. Во время этих встреч он представил «конфиденциальные разведданные», чтобы донести свою позицию относительно лжи Ирана.

Глава Моссада сказал, что его американские коллеги ответили: «США сохранят свою приверженность безопасности Израиля… и не позволят Ирану получить ядерное оружие».

Кроме того, он сказал, что, по словам команды президента США Джо Байдена, «они будут продолжать в полной мере сотрудничать с Государством Израиль, включая региональные ситуации на Ближнем Востоке и связанные с безопасностью Израиля».

В понедельник Барни улетел в Вашингтон, чтобы провести встречи в надежде остановить, как сообщается, надвигающуюся ядерную сделку с Ираном.

Он известен как, пожалуй, самый агрессивный критик сделки со стороны израильского истеблишмента, и эту линию в основном придерживается премьер-министр Яир Лапид. Однако некоторые представители службы безопасности считают, что отказ от сделки будет хуже, чем возврат к СВПД 2015 года.

Визит начальника разведки является частью серии высокопоставленных израильских официальных лиц, которые проводят кампанию, направленную на то, чтобы заблокировать сделку.

Ранее Курсор писал, что

Ранее Курсор писал, что ядерный наблюдатель ООН не гарантирует мирный характер ядерной программы Ирана, потому что отсутствует прогресс в решении вопросов касаемо наличия в прошлом ядерных материалов на незаявленных объектах.

Курсор сообщал, что Байден сказал Лапиду, что США не будут мешать Израилю защищаться от Ирана. Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с премьер-министром Яиром Лапидом пообещал, что американская сторона не будет «связывать руки Израилю» и мешать действовать против Ирана.

Наша редакция сообщала, что в Иране потребовали гарантии для возобновления ядерного соглашения. Там заявили, что для подписания «устойчивой» сделки МАГАТЭ должно прекратить расследовать незаявленные ядерные объекты.

Кроме этого, США и Израиль согласны, что необходимо ужесточать требования к Ирану.

Ядерные переговоры: в МИД Ирана рассказали, готова ли страна пойти на компромисс. Министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран попытается нейтрализовать санкции, продолжая ядерные переговоры.

Напомним также, что требования Ирана прекратить расследования МАГАТЭ, похоже, сорвали переговоры о возобновлении ядерного соглашения.