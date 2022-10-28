Ядерные угрозы россии: путин предпринял еще один шаг

В рф прошли учения стратегических ядерных сил. Украина рассчитывает на помощь своих союзников, особенно США.

В октябре рф провела учение сухопутных, морских и воздушных стратегических сил сдерживания, в ходе которого состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет с ядерными боеголовками. Учения включали запуск испытательных ракет с полуострова Камчатка на Дальнем Востоке россии* и из Баренцева моря в Арктике.

Ядерные учения проходили на фоне заявлений россии о том, Украина планирует взорвать «грязную бомбу».

Учениями стратегических ядерных сил руководил сам путин.

В своем заявлении по случаю проведения учений глава рф повторил уже знакомые всем тезисы, упомянув США, «биологическое оружие» и «грязную бомбу». На фоне войны рф против Украины и военных преступлений российских войск он также обвинил мировое сообщество в нарушении правовых механизмов стратегической стабильности.

Российские ядерные учения «Грим» обычно включают крупномасштабные маневры стратегических ядерных сил, включающие запуск боеголовок. В 2021 году они были отменены, а в начале этого года, накануне тотального вторжения рф в Украину 24 февраля, вновь возобновлены. Затем, 27 февраля, путин объявил, что переводит силы сдерживания «на особый режим боевой службы».

Как пишет «aktualnezpravodajstvi.cz», стратегическую войну россия уже проиграла, инициатива перешла к Украине, а кремль, проводя ядерные «учения», пытается использовать свой главный козырь — угрозу применения ядерного оружия.

Сама риторика о ядерном оружии подрывает международный мир и безопасность и представляет угрозу для всего мира, а не только для Украины. К ядерным угрозам путина следует отнестись серьезно, ведь еще около года назад никто и представить себе не мог, что в Европе разразится настоящая страшная война, отмечает издание.

Украина рассчитывает на помощь своих союзников, особенно США. США неоднократно предупреждали рф на самом высоком уровне, что ответ будет очень серьезным.

Ранее Курсор сообщал, что Украина получила израильские системы для перехвата дронов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!