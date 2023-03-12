Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границ россии

Россия войной в Украине добилась того, что у ее границ наращивается присутствие НАТО.

В субботу, 11 марта, Межконтинентальный стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52 Stratofortress пролетел вдоль границы российской федерации* вместе с истребителями Польши.

Подробней об этом информирует Обозреватель.

Данное событие вызвало беспокойство у граждан российской федерации, которые выразили невероятное беспокойство в сети. Однако, как выяснилось, это был плановый учебный полет, который проводился в рамках упражнений по совместимости между США и Польшей для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО.

Если судить по маршруту на карте, то бомбардировщик пролетел над несколькими странами и морями, но не приближался к территории рф, и не отрабатывал удары по санкт-петербургу, как паниковали некоторые россияне. Следить за полетом самолета можно было при помощи сервиса Flightradar24.

На карте также было видно, что самолет США взлетел в Польше, после чего пролетел над Балтийским морем, Финским заливом и Эстонией, которая граничит с россией. Потом B-52 Stratofortress пролетел над Латвией и Литвой, снова оказавшись над морем, и направился в сторону Северного моря и Британии.