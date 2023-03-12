Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границ россии

В субботу, 11 марта, Межконтинентальный стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52 Stratofortress пролетел вдоль границы российской федерации* вместе с истребителями Польши.
Подробней об этом информирует Обозреватель.
Данное событие вызвало беспокойство у граждан российской федерации, которые выразили невероятное беспокойство в сети. Однако, как выяснилось, это был плановый учебный полет, который проводился в рамках упражнений по совместимости между США и Польшей для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО.
Если судить по маршруту на карте, то бомбардировщик пролетел над несколькими странами и морями, но не приближался к территории рф, и не отрабатывал удары по санкт-петербургу, как паниковали некоторые россияне. Следить за полетом самолета можно было при помощи сервиса Flightradar24.
Отмечается, что министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter подтвердил, что бомбардировщик ВВС США в этом полете сопровождали польские истребители.
«Это важная часть упражнений по совместимости. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО», – написал он.
Ранее «Курсор» информировал, что в Польше начали укреплять граница с рф и Беларусью. Польша приняла решение о более строгих мерах безопасности на границе с *россией и Беларусью, и уже начала строительство первых укреплений на границе с калининградской областью.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!