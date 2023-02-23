В Польше начали укреплять граница с рф и Беларусью: названа причина

Польша приняла решение о более строгих мерах безопасности на границе с *россией и Беларусью, и уже начала строительство первых укреплений на границе с калининградской областью.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в своем Twitter.

«Мы приступили к превентивному расширению мер безопасности на границе с россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания», — сообщил польский министр.

Также Блащак опубликовал фотографии, на которых видно начало строительства первых укреплений на границе польской территории с калининградской областью россии.

Rozpoczęliśmy prewencyjną rozbudowę zabezpieczeń na granicy z Rosją i Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. Pierwsze umocnienia są już rozmieszczane na granicy z Obwodem Kaliningradzkim. pic.twitter.com/HODJlCgnvi — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 23, 2023

Ранее бывший израильский государственный деятель и ныне российский пропагандист Яков Кедми заявил, что рф своим оружием может быстро «вернуть Польшу в каменный век». Политик утверждает, что россия может «поставить Польшу на колени» за час.

Напомним, недавно военные самолеты рф перехватили в небе над Польшей. Так, три российских военных самолета заметили в небе над Польшей на территории, которая входит в зону ответственности НАТО. Речь идет о разведывательном истребителе Ил-20М и двух тяжелых истребителях Су-27. Группу их трех самолетов рф перехватили два голландских истребителя F-35, которые вывели их за пределы зоны ответственности НАТО.

Также «Курсор» писал о российской ракете, которая упала на территории Польши. Так, 15 ноября во время самого массированного ракетного обстрела Украины со стороны россии в Люблинском воеводстве Польши упали две российских ракеты. Польские СМИ сообщили, что два человека погибли в результате взрыва в селе Пшеводув, расположенном недалеко от границы с Украиной. Тогда Варшава признала, что ракеты являются российскими, но якобы упали на территорию Польши «по ошибке».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!