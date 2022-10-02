Яхту подсанкционного олигарха Игоря Кесаева выставили на продажу за 30 млн евро на Мальдивах

Суперяхта MySky, построенная для олигарха Игоря Кесаева, выставлена на продажу за 26 миллионов фунтов стерлингов (примерно 30 миллионов евро). Он находится под санкциями за поставку оружия российской армии.

Покупателям сообщают, что все просмотры будут проходить на Мальдивах в Индийском океане.

Об этом сообщает 2 октября Reuters.

Последнее зарегистрированное местонахождение корабля было в гавани на небольшом острове в четырех милях к югу от Мале, столицы Мальдивских островов. Агенты, участвовавшие в продаже, заявили на прошлой неделе, что Кесаев не был «бенефициарным владельцем», но отказались назвать физическое или юридическое лицо, продающее MySky. Кампания подчеркивает непрозрачность структуры собственности многих мировых суперяхт.

Superyacht linked to sanctioned Russian on sale for 29.5 million euros https://t.co/EP0JkEjlgD pic.twitter.com/WOLd9WLw3C — Reuters (@Reuters) October 1, 2022

Дочь Кесаева Илона в прошлом году подтвердила, что MySky находится в «флотилии» ее семьи. Она сказала, что рассматривает возможность установки на борту произведений искусства.

Игорь Кесаев был внесен в санкционный список британским правительством и Европейским Союзом в апреле из-за предполагаемой доли в одном из крупнейших российских оружейных заводов. Яхту в 51 метр ему доставили в 2014 году.

My Sky была среди судов, временно исчезнувших из морских систем слежения после вторжения в Украину. По данным морской информационной службы, яхта зарегистрирована на Каймановых островах и ранее предлагался в аренду по цене от 259 тысяч долларов (сейчас 233 000 фунтов стерлингов) в неделю. Информация о продажах суперяхты, просмотренная Observer , описывает ее как «яхту в прекрасном состоянии с современным изысканным интерьером». Цена продажи составляет 29,5 млн евро (26 млн фунтов стерлингов), а совместными агентами по реализации являются международный яхтенный брокер Burgess и американский брокер Merle Wood.

Ранее «Курсор» сообщал, что украинский моряк потопил роскошную яхту российского бизнесмена за 7,7 млн долларов.