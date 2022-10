Яхту подсанкционного олигарха Игоря Кесаева выставили на продажу за 30 млн евро на Мальдивах

Покупателям сообщают, что все просмотры будут проходить на Мальдивах в Индийском океане.

Об этом сообщает 2 октября Reuters.

Последнее зарегистрированное местонахождение корабля было в гавани на небольшом острове в четырех милях к югу от Мале, столицы Мальдивских островов. Агенты, участвовавшие в продаже, заявили на прошлой неделе, что Кесаев не был «бенефициарным владельцем», но отказались назвать физическое или юридическое лицо, продающее MySky. Кампания подчеркивает непрозрачность структуры собственности многих мировых суперяхт.

Superyacht linked to sanctioned Russian on sale for 29.5 million euros https://t.co/EP0JkEjlgD pic.twitter.com/WOLd9WLw3C

— Reuters (@Reuters) October 1, 2022