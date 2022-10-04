Япония выслала из страны российского консула: названа причина

В японском мид обвиняют кремль в «явном и серьезном нарушении норм международного права».

Япония во вторник, 4 октября, выдвинули требование к консулу россии* в Саппоро покинуть территорию страны в течении шести дней.

Такое решение было принято в ответ на допрос и высылку японского консула в российском городе владивосток в прошлом месяце, сообщает издание Kyodo News.

По словам министра иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, ведомство объявило российского дипломата в персоной нон грата после того, как российские власти удерживали японского консула во владивостоке около трех часов, обвинив его в шпионаже, а позже выслали из страны.

«Консул Мотоки Тацунори, который вернулся домой на прошлой неделе после того, как министерство иностранных дел россии объявило его персоной нон грата, не совершал никаких противоправных действий», — говорится в сообщении.

В частности, по словам Хаяши, во время задержания в россии японскому консулу завязывали глаза и физически сдерживали его. Он подчеркнул, что такие решения россиян являются явным и серьезным нарушением норм международного права.

Во вторник он заявил, что задержание и допрос японского консула российскими властями были «явным и серьезным нарушением» международного права и «крайне прискорбны».

При этом посол рф в Японии Михаил Галузин был вызван в МИД для того, чтобы проинформировать москву о контрмерах Токио.

Как сообщал Курсор, в конце сентября консул Японии в российском владивостоке Мотоки Тацунори был задержан «с поличным при получении за деньги сведений ограниченного распространения».

Дипломата объявили персоной нон грата, что разрешено Венской конвенцией. Утверждается, что он признал свою вину. Японским властям по дипломатическим каналам россия объявила протест.

Также Курсор информировал о том, что Япония ответила россии санкциями за признание «лнр» и «днр».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!