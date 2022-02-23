Япония ответила России санкциями за признание «ЛНР» и «ДНР»

Кисида подчеркнул важность тесной координации с другими членами «Большой семерки» в «жестком» подходе к России.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил в среду, что Япония введет ряд экономических санкций против России и двух оккупированных регионов на востоке Украины после того, как Москва официально признала эти районы и приказала разместить там войска.

Правительство приостановит выдачу виз чиновникам из двух регионов и заморозит их активы. Он запретит экспорт и импорт из самопровозглашенных «Л/ДНР», а также выпуск и торговлю новыми российскими облигациями в Японии, сказал Кишида.

Япония осудила последний шаг России как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также международного права. Кисида подчеркнул важность тесной координации с другими членами «Большой семерки» в «жестком» подходе к России.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

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