Южная Корея пригрозила покончить с режимом Кима: озвучено условие

Пхеньян в очередной раз призвали прекратить свои ядерные разработки.

Министерство обороны Южной Кореи «серьезно» предупредило в воскресенье, что режиму верховного лидера Северной Кореи Ким Чен Ына придет конец, если последний решит применить свое ядерное оружие.

«Наши военные будут готовиться, чтобы жестко отомстить любым симметричным или асимметричным провокациям Северной Кореи, с решимостью без колебаний начать войну», — подчеркнуло министерство в сообщении, направленном журналистам.

Власти Сеула в очередной раз призвали Пхеньян прекратить свои ядерные разработки и вернуться к денуклеаризации, добавив, что будут «резко» усиливать «трехосную» систему обороны в ответ на ядерные и ракетные провокации последней.

Напомним, что верховный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в воскресенье призвал к крупномасштабному производству тактического ядерного оружия и «экспоненциальному» увеличению количества ядерных боеголовок, так как страна сталкивается с угрозами в регионе.

Пхеньян привержен разработке еще одной системы межконтинентальных баллистических ракет с миссией обеспечить «возможность быстрой ядерной контратаки», заявил Ким Чен Ын на заседании правящей Рабочей партии Кореи (ТПК), сообщают государственные СМИ. Он подчеркнул, что Сеул стал «несомненным врагом» Пхеньяна и что США и «другие враждебные силы» предпринимают «вызывающие тревогу военные действия». Ким также обвинил США в попытке создать «азиатскую версию НАТО» посредством трехстороннего военного сотрудничества с Японией и Южной Кореей.

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